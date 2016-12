De olifant in de kamer

Rommelig

Allereerst de bediening. De ontvangst is hartelijk, dankzij gastvrouw Lisa. Daarna verloopt het rommelig. Door de lastige akoestiek en taalbarrières kunnen we de dames van de bediening nauwelijks verstaan, en zij ons niet. Een voorbeeld: Drie flensjes met pekingeend graag. Hoeveel flensjes? Drie. Drie flensjes per persoon? Nee, één per persoon. Ah, dus maar één flensje? Nee, één per persoon, in totaal drie. Ah. Oké. En dat een heel menu lang. Als de bestelling eenmaal is doorgegeven, zakken we murw terug in onze stoelen. Wat een uitputtingsslag.



Tussen de gerechten zitten ruime pauzes, waardoor een van ons in zijn eentje een kommetje soep eet. Die groentesoep met tofu en zeewier is overigens prima. Ook de pekingeend is als vanouds. Smakelijk mals vlees, een ultiem knapperig vel, aan tafel bereid. Dat is de finesse die we van Asian Glories gewend zijn.