De ontknoping nadert: 'We gaan janken, hoe dan ook'

Nog nooit heeft Feyenoord zo toegeleefd naar een voetbalwedstrijd als nu. Voor het eerst in 18 jaar kan de club kampioen worden, maar als het misloopt, gaat de titel naar Ajax. Rotterdam zindert, behalve in de Kuip komen op allerlei plekken duizenden mensen samen om te kijken naar het duel dat hoe dan ook tranen oplevert: van vreugde, of verdriet. Op naar een historische zondagmiddag.

Stel, je woont in Rotterdam en je hebt dit weekeinde buitenlandse gasten over de vloer. Wat vertel je ze over de zinderende gekte in de stad? Waar begin je je relaas? Start je bij het brandende litteken van exact 77 jaar geleden? Bij de 97 ton Duitse bommen waarmee de stad op 14 mei 1940 werd platgegooid?

Of neem je de laatste jeukende kras als startpunt: de krankzinnige nederlaag van Feyenoord bij stadgenoot Excelsior vorige week, in wat de kampioenswedstrijd had moeten worden? In de afgelopen week is een flinterdun stukje nieuwe huid op de wond gekomen, die er vandaag of morgen uit pure zenuwen weer wordt afgekrabd.

Feyenoord werd deze eeuw nog geen landskampioen. Deze voetbaljaargang staat de grootste club van Rotterdam vanaf de allereerste speelronde aan kop, onder leiding van trainer en kind van de club Giovanni van Bronckhorst - Gio voor Het Legioen (verzamelnaam van die trouwe aanhangers).

Aartsrivaal

Door de zeperd van afgelopen zondag is aartsrivaal (ja, ook dat nog) Ajax Feyenoord tot op één punt genaderd. Ajax is in vorm, behaalde donderdag de finale van het toernooi om de Europa League en wordt in Tilburg verwacht voor het uitduel met Willem II. Feyenoord speelt op hetzelfde tijdstip, vanaf 14.30 uur, thuis tegen Heracles Almelo. Bij winst is de club zeker van de eerste landstitel sinds 1999, bij een gelijkspel of nederlaag is het maar de vraag; dan is de uitslag van Willem II-Ajax doorslaggevend.

Dat levert de kolderieke situatie op dat de echte kampioensschaal naar Rotterdam vervoerd wordt en voetbalbond KNVB een replica naar Tilburg brengt. Blauwe busjes vol ME-agenten stemmen morgenmiddag af op Langs de Lijn op Radio 1, om te horen waar ze heen moeten scheuren om de openbare orde te handhaven. In Amsterdam, waar na het behalen van een kampioenschap bijna traditioneel gereld wordt in het centrum van de stad? Of in Rotterdam, waar hoe dan ook tranen komen.

Quote Handhaven van de openbare orde is een, eh, buitengewone klus Bram Peper ,,Bij mij ook'', voorspelt de Rotterdamse oud- burgemeester Bram Peper. ,,Van vreugde of verdriet, maar de tranen zullen vloeien.''



Het bier ook, maar niet op zondag. Dan wordt de hele stad drooggelegd. De markthal blijft gesloten op Moederdag. Iedereen die met duizenden zielsverwanten naar Feyenoord-Heracles wil kijken - denk aan het Stadhuisplein, Ahoy of de Binnenrotte - moet vooraf een kaartje hebben. Ze waren sneller weg dan de tickets voor de Rolling Stones die gisterochtend in de verkoop gingen.



Allemaal maatregelen na de ongeregeldheden van vorig weekeinde, toen de stenen op de Coolsingel door de lucht vlogen, ruiten sneuvelden, de ME'ers hun lange lat veelvuldig gebruikten. Peper: ,,Ik heb het gevoel dat de burgemeester en de korpschef alles doen om de openbare orde te handhaven, maar ik wens ze heel veel succes zondag. Om dit in goede banen te leiden is een, eh, buitengewone klus. Ik benijd ze niet.''

Hoop

Quote Feyenoord-fan zijn verkort je leven, ik vermoed met pakweg een half jaar Bram Peper Niet te benijden. Dat zei Feyenoord-trainer Ruud Gullit in 2005 na één van die vele dieptepunten uit de afgelopen 18 jaar over zichzelf - dat hij niet te benijden was. Goedbeschouwd geldt dat dit seizoen voor iedere supporter van de club. De club die lijden als 'core business' heeft, waarvan de tienduizenden fans de unieke eigenschap hebben ongekend defaitisme en ongebreidelde hoop in één en dezelfde zin te kunnen combineren, vraagt dit seizoen het uiterste van dat veelgeroemde Legioen. De spanning zo hoog opvoeren, juist de meest gevreesde andere club zo dichtbij laten komen.



Peper: ,,Feyenoord-fan zijn verkort je leven, ik vermoed met pakweg een half jaar. En dit seizoen gaat er al een halve week af.''

Voorspelling, voor morgen: Ajax komt bij Willem II snel op een 0-3 voorsprong, tevens de eindstand. In de Kuip blijft het lang, heel lang, 0-0. Drie minuten voor tijd krijgt Feyenoord-aanvaller Eljero Elia een rotschop in het strafschopgebied. Routinier Dirk Kuyt, held van de aanhangers, neemt de strafschop en schiet Feyenoord naar de titel. Huilend en met zijn beduusde kinderen op zijn arm stamelt hij een paar minuten later in 172 microfoons dat het zijn laatste daad als profvoetballer was, terwijl zijn ploeggenoten liters bier over zijn blonde haren gooien.

Een script dat zelfs Hollywood-producenten in de prullenbak zouden gooien, omdat het veel te zoetsappig is, is in Nederland morgen bepaald niet irreëel.

Leg dat maar eens uit, aan je buitenlandse gasten. Daar ben je wel heel de zaterdag mee bezig. En dan is het al zondag 14 mei 2017.

De dag die heel Rotterdam nooit zal vergeten. De dag waarop heel Rotterdam gaat janken. Hoe dan ook.