De Parade door ruimtegebrek naar kerk

‘Ik ga dit jaar al minder verdienen’

10 juni Met een salaris van 289.298 euro is Ben de Koning van de Frankelandgroep ook dit jaar weer één van de regionale veelverdieners in de zorg. Dat blijkt uit de vandaag gepubliceerde Actiz 50, een inventarisatie van de geldstromen in de zorg, uitgevoerd door de vakbond FNV.