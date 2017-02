'De politie bellen wordt al snel gezien als verraad'

Het parkeerterrein bij containeroverslagbedrijf Uniport staat vol politiemannen en douaniers. Nee, geen controle, stelt agent Henk Blaauw de vrachtwagenchauffeurs gerust. Of ze een kop koffie lusten? De politie en douane toeren deze week met een voorlichtingsbus door de Rotterdamse haven. Zij willen dat dokwerkers en truckers sneller tips doorgeven, onder meer over drugssmokkel. ,,In de haven heerst een gesloten cultuur'', zegt politieman Alain Meijer. ,,De politie bellen wordt snel gezien als verraad.''

Cocaïne

Nog nooit is zoveel cocaïne onderschept als het afgelopen jaar. Dat betekent dat waarschijnlijk ook meer dan ooit wordt ingevoerd. Ook het aantal vluchtelingen dat via de Europoort en Hoek van Holland naar Engeland probeert te komen, stijgt gestaag en de overlast van buitenlandse truckers groeit.



Allemaal zaken waar de zeehavenpolitie een vinger achter probeert te krijgen. ,,Havenwerkers zien meer dan wij. Zij kunnen ons helpen. Ook zichzelf, want het gaat om een veilige haven.''



Met koffie dirigeren de agenten de dockers de bus in. Daar wacht ze een computer met vragen (Voelt u zich veilig in de haven? Bent u wel eens benaderd om uw toegangspas af te geven?'). De enquête moet duidelijk maken wat leeft, zegt Meijer.