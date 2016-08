De prijzen worden steeds hoger

De jury van de AD Terrassentrofee bezocht deze zomer bijna twintig terrassen, van hartje Rotterdam tot diep in de Hoeksche Waard. Anoniem en zonder aankondiging. Wat al snel opviel: deze regio heeft enorm veel prachtige plekken met een terras. Vooral aan het water is er volop te kiezen. Lelijke terrassen kwamen we niet tegen.



Op een terras als dat van Nonna in 's-Gravendeel kunnen gasten kruiden plukken. Dat past in een trend: gasten eisen steeds meer beleving. Een simpel terras met wat stoelen en tafels is niet genoeg. Er moet uitzicht zijn, een fijn muziekje als het kan, wat te beleven, een bijzondere kaart. Thoms, de winnaar van de trofee, serveert bijvoorbeeld eigen bier.



Opvallend is het groeiende verschil in kwaliteit tussen stad en regio. Rotterdam heeft er een paar toppers bijgekregen die de lat geweldig hoog leggen. Neem The Boathouse, pal aan de Kralingse Plas. De locatie is fenomenaal: je ziet er zelfs geen bebouwing aan de overkant van het water. De tonijnburger van Schmidt Zeevis die er geserveerd wordt is om te watertanden. De borrelplank van winnaar Thoms overweldigde ons ook. Zo'n kwaliteit kwamen we in de regio dit keer niet tegen.



Veel terrassen bleven steken in ingesleten gewoonten. Grote borden friet met saté. Het leek wat ongeïnspireerd en het moet beter, wil de regio aansluiten bij de nieuwste horeca-ontwikkelingen in de stad.