'De rek is er nog lang niet uit bij festival Boothstock'

Eén van de redenen voor de drukte was het zomerse weer tijdens het feest. Maar Scholte zegt dat de zon niet de enige succesfactor was. ,,Het weer is een welkome bonus, maar wij zagen weken geleden al dat er een nieuw record in de pijpleiding zat. Boothstock is de afgelopen zes jaar uitgegroeid tot een begrip en daar plukken we nu de vruchten van.''



De festivalgangers konden dit jaar terecht bij zes verschillende podia op het terrein waar in totaal 46 dj's uit binnen- en buitenland. Scholte kijkt dan ook tevreden terug. Tegelijkertijd blikt hij echter vooruit naar een nog grotere versie van het feest voor de komende edities.



,,De concurrentie in festivalland is de afgelopen jaren weliswaar toegenomen, maar de rek is er wat ons betreft nog lang niet uit. In 1970 stonden hier tenslotte ook 60.000 man te feesten, dus the sky is the limit.”



Overigens kon niet iedereen de harde muziek waarderen. Bij milieudienst DCMR kwamen achttien klachten binnen over herrie.