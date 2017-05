De robot werkt in arbeidersstad

De arbeidsmarkt verandert in hoog tempo, waarschuwt Dorenbos. Bedrijven, scholen en de gemeentebesturen moeten daar op reageren. ,,Ook de gemeenten, want uiteindelijk kloppen de mensen die hun baan kwijtraken daar aan voor een uitkering. Dat moet worden voorkomen.’’



Dat automatisering een vlucht neemt, staat als een paal boven water. Pinautomaten maken de bankbediende overbodig en zelfscanners vervangen in de supermarkt caissières. Vorig jaar nog bracht de Sociaal-Economische Raad (SER) het rapport ‘De Robot de Baas’ uit, waarin dit invloedrijke adviesorgaan van de Nederlandse regering vaststelde dat robotisering grote gevolgen heeft. Welke gevolgen, dat is voor de SER gissen. Er zullen banen verdwijnen, maar misschien komt er ander werk voor in de plaats.



De nieuwe studie van Platform31 zoomt voor het eerst in op werkgelegenheid in verschillende bedrijfstakken in specifieke regio’s. De onderzoekers, onder wie Dorenbos, keken naar Rotterdam, Amsterdam, Den Haag en Utrecht. In Rotterdam focusten zij op de metaalindustrie, in Amsterdam op de financiële sector, in Den Haag op de lokale overheid en in Utrecht op de gezondheidszorg. De conclusies zijn niet mals: overal loopt het aantal banen terug. Behalve in de zorg. ,,Dat heeft vooral te maken met de vergrijzing en toenemende vraag naar zorg die daarmee gepaard gaat’’, verklaart Ruud Dorenbos.