De Rotte heeft geen stoplichten

De sloepen, kano's en kajuitbootjes in Rotterdam worden steeds populairder. Dat ziet ook Kamerling. Toch zijn het nog lang geen Amsterdamse toestanden op de Rotterdamse wateren. ,,In Amsterdam lééft het op en om het water, alsof het een tweede voetpad is. Dat is ook voor Rotterdam haalbaar.''



Maar dan zijn er nog flink wat hobbels te nemen, laat de ondernemer zien terwijl hij zijn elektrische sloep vanaf de Bergse Voorplas naar de Rotte stuurt. De eerste drempel is de sluis die de plas van de Rotte scheidt. Deze wordt doordeweeks bemand van 09.00 uur tot 17.00 uur en in het weekend van 06.00 tot 22.00 uur. ,,Dat beperkt de mogelijkheden. Doordeweeks een hapje eten in de stad met de boot, is niet mogelijk'', zegt de ondernemer.



En hoewel de sluis met een hoogteverschil van twee meter erg pittoresk aandoet, is dat gevoel enkele tientallen meters later volledig weg. Het bootje vaart onder een lelijke betonnen spoorwegovergang door. Gevolgd door een onooglijk klein, grijs bruggetje. ,,Dit is de entree naar het centrum'', wijst Kamerling. ,,Niet echt aantrekkelijk. Schilderingen en een mooie poort kan al een flinke verbetering opleveren.''



Aan de andere kant van de brug voelt het water al een stuk meer aan als de grachten van Amsterdam of Utrecht. Een rij woonbootjes ligt langs de kade. Verderop langs de Zwaanshals heeft een horeca-ondernemer zijn tafeltjes en stoeltjes pal naast het water opgesteld. Ook is er een steiger om aan te meren. ,,Kijk, hier klopt het'', zegt Kamerling. ,,Wil je bootjes trekken, dan moet er iets te doen zijn langs het water.''



Onmogelijk

Er is nog een hoop werk te doen om en langs het water, maar een deel van de voorzieningen is al klaar. Bijna elke twintig meter ligt een aanlegsteiger langs de Rottekade. Bootje aanmeren en hop het terras op of de winkeltjes bij de Zwaanshals in. Maar zo makkelijk gaat dat niet. Op vrijwel alle steigers ontbreken nog de bolders om de boot aan vast te maken. Dat maakt het aanleggen vrijwel onmogelijk.