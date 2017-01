De Rottemeren: al een halve eeuw een parel in de polder

De komst van de omstreden rijksweg A13/16, ook A16 Rotterdam genoemd, is een nieuwe uitdaging voor de Rottemeren. ,,Wij hebben ons als recreatieschap geschikt'', stelt secretaris Sytsema. ,,Dat is ons door sommige mensen kwalijk genomen. Die zeiden: jullie moeten voor dat gebied opkomen. We gaan nu samen met Rijkswaterstaat proberen de weg zo goed mogelijk in te passen.''



Het Lage Bergse Bos, onderdeel van de Rottemeren, moet na 2018 voor vijf jaar flink op de schop. ,,Het zal wel even een zooitje zijn, maar als het klaar is hebben we weer een mooi bos.'' Sytsema erkent dat een opknapbeurt ook geen kwaad kon. ,,Er is tien tot vijftien jaar niet aan modernisering gedaan. Het ligt er nu wat oubollig verpauperd bij.'' De verlengde A16 gaat in een landtunnel van vier meter hoog door het bos. Sytsema en Clemens denken dat de Rottemeren ook de nieuwe weg wel weer zullen overleven.



Fietsers

Populair is het groene gebied langs de Rotte vooral bij fietsers. De beheerders geven aan dat het soms wel erg druk is langs het water, waar groepen wielrijders met elkaar strijden om de schaarse ruimte. ,,We proberen de stroom zo veel mogelijk uit elkaar te trekken, onder meer met een tweede ring.'' Sytsema kent de tijden waarop het bijna zwart ziet van alle fietsers. ,,Ik ga zelf zondagmorgen vroeg, dan is het nog rustig.''



Er wordt gewerkt aan betere fietsverbindingen. Zo zou er een link moeten komen tot aan het Bentwoud, in het Groene Hart. Ook aan de zuidkant van het gebied is gedacht aan meer en betere fietspaden. De route tussen de Rottemeren en het centrum van Rotterdam kan even goed veel beter, aldus Sytsema.



Hoe de Rottemeren er over vijftig jaar uitzien, durven de twee beheerders niet te voorspellen. ,,Kijk maar eens wat er in vijftig jaar tijd allemaal niet is gebeurd'', zegt Cees Clemens. ,,Misschien is het dan wel veel natuurlijker. Het casco dat er nu ligt is goed. Niet voor niets wordt vaak gesproken van het Central Park van Rotterdam...''