'De stad is veel meer dan water'

Robuust

Studio Dumbar uit Rotterdam ontwierp het logo in 1999. Voordien was het een ratjetoe: er circuleerden maar liefst 21 Rotterdamse beeldmerken. Dumbar werd destijds door de gemeente gevraagd een overkoepelend logo te ontwerpen. Dat werd een robuuste hoofdletter R in de kleur groen van de stadsvlag en het wapen. Dwars door de letter loopt water, dat verwijst naar de Oude Maas. Volgens de bedenkers 'een bron van trots voor zowel de werknemers als de inwoners van de stad'.



Creatief directeur Liza Enebeis van Dumbar stelt dat het huidige logo na achttien jaar nog 'prima werkt'. ,,Het water is nog steeds een belangrijk element in de stad en de robuustheid van de R is nog steeds kenmerkend voor Rotterdam.'' Maar, zo erkent ze: ,,De stad is inmiddels meer dan dat. Het kan interessant zijn om te onderzoeken of dit nog steeds het symbool van de stad moet zijn.''



Om het logo te vervangen door een historisch stadswapen, vindt Enebeis geen goed idee. ,,Rotterdam is een baken van vernieuwing, met de beste architectuur én multiculturele inwoners. Het symbool van een wapen is daar bijna tegenovergesteld aan.''



Ook waarschuwt de grafisch ontwerper voor de bruikbaarheid van het oude wapen. ,,Het is lastig om te herkennen. Zeker als je het klein afdrukt of op social media gebruikt. Dan ziet het er vrijwel hetzelfde uit als bijvoorbeeld het logo van Den Haag. Een slechte zaak voor een logo.'' Daarnaast is het vervangen van een beeldmerk een kostbare zaak, stelt Enebeis.



Dat het CDA enthousiast is over de leus 'Sterker door strijd' op het oude wapen, begrijpt ze. ,,Maar als je dat in je logo wilt verwerken, moet je er wel rekening mee houden dat het woord 'strijd' een negatieve klank heeft. Dat is een nadeel voor een internationale stad als Rotterdam.''



Directeur en partner Corine van Bodegraven van het Rotterdamse ontwerpbureau Bataafsche Teeken Maatschappij meent dat het huidige logo aan vervanging toe is. ,,Ik snap dat mensen hier niet meer zoveel mee hebben. Het is een beetje gedateerd en sluit niet meer aan bij waar Rotterdam vandaag de dag voor staat. De focus ligt niet meer op het water, maar op de moderne, hippe binnenstad.''



Maar het 'past niet' om het logo te vervangen door een historisch wapen, vindt Van Bodegraven. ,,Rotterdam is een leuke, moderne stad. Als je dat met je logo wilt uitstralen, doe je dat niet met een historisch wapen.''



Vooral steden die hun authenticiteit willen benadrukken, kiezen voor zo'n wapen, stelt Van Bodegraven, zoals de gemeente Schiedam en Westvoorne. ,,Met een historisch wapen in je logo word je niet als erg hip ervaren en verwacht je mooie oude gebouwen en een historische binnenstad.''