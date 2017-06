De vlag kan uit voor het 70-jarige jubileum van Dirk Verheij

VideoAl zeventig jaar verkoopt hij groente en fruit. Dirk Verheij (84) is de oudste groenteboer van de stad. Een mijlpaal waarvoor de driekleur is uitgehangen.

Winkel is misschien een groot woord voor de groentezaak van Dirk Verheij aan de Westduelstraat in de Rotterdamse wijk Oud-Charlois. De ruimte achter het omhooggetrokken rolluik is maar 2 meter diep, de verswaar kan alleen op straat worden uitgestald in kisten, tegen de zon beschermd door parasols. ,,We zijn begonnen aan de Wolphaertsbocht, maar moesten daar weg voor sloop. Sindsdien zitten we hier, een oud pakhuis waarin nog paarden hebben gestaan.’’

Op zijn 14de moest hij van school om als oudste de zaak van zijn vader draaiende te houden. Die leed aan ischias, een zenuwpijn die Verheij senior het werken onmogelijk maakte. Zoonlief vond het niet meer dan normaal dat hij insprong. ,,Er moest brood op de plank komen’’, zegt hij nuchter. Het vak van groenteman lag hem bovendien. Ieder seizoen brengt het land weer andere soorten voort. En in de loop der jaren kwamen er steeds meer tropisch groente en fruit bij. ,,Ik weet nog dat we voor het eerst bananen verkochten. Dat was toen echt iets aparts.’’

Verheij ontpopte zich als een vertrouwenspersoon in de buurt. ,,Sommige mensen vertellen me hun hele leven. Ik geef er nooit commentaar op, ik luister alleen. Al haal ik ook graag gekkigheid uit.’’

Wel is het hard werken voor weinig, maar mooie contacten zijn er des te meer. Toen hij in een slechte periode in de avond erbij moest werken op de koekjesafdeling van Hooime­ijer in Barendecht, ontmoette hij ook de Molukse medewerksters die hem vroegen groenten naar het Molukse kamp in Krimpen aan den IJssel te brengen. ,,Het was op een gegeven moment een bestelbus vol.’’

Zijn specialiteit is de Frieslander, een kruimige aardappel die na het koken lichtgeel van kleur wordt. ,,Lekker om frietjes van te bakken. Mensen komen van heinde en verre om ze hier te kopen.’’ Vroeger had ie ook tonnen vol versgesneden snijbonen en zelfgemaakte zuurkool. Maar dat is te veel werk geworden.

In zijn jonge jaren liep Verheij iedere morgen om drie uur met een handwagen van Charlois naar het Noordplein om groente te halen. Op de Brielselaan was het asfalt toen zo zacht dat ie ook nog hard moest lopen omdat anders de wielen erin wegzakten. Nu rijdt hij met een busje op en neer naar de veiling.

Voor het uitstallen van de verswaar krijgt hij hulp. Door twee kunstheupen is Verheij afhankelijk van de rollator en dat maakt sjouwen moeilijk. ,,Acht jaar geleden heb ik om die reden al eens afscheid genomen. Maar mijn huisarts raadde me aan om door te gaan. Van nietsdoen gaat een mens achteruit. Maar ik ga niet eeuwig door hoor, ik stop voor ik 100 word.’’