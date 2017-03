De Vreemde Vogel in Vlaardingen lonkt naar caravan Bassie

Via internet worden de caravan en bijbehorende auto van de bekendste Vlaardingers Bassie en Adriaan geveild. De teller staat tot gistermiddag op 1.200 euro voor de caravan en hetzelfde bedrag voor de auto. Knijnenburg: ,,Dat zijn te behappen bedragen. Dit weekeinde gaan we overleggen en wie weet komen we dan met een bod. Of ik al weet wat we er dan mee doen? Ach, we hebben al een vliegtuig omgetoverd tot slaapplaats, dus we hebben voor hetere vuren gestaan.''