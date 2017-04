De zon schijnt, op naar de volkstuin!

'Na een dag tussen 't groen naar de kroeg met modderige laarzen'

De moestuin van Sammy de Keijne (26) en vijf vrienden ligt aan de drukke Gordelweg in Rotterdam. Op een paar meter van de knoflook, courgettes en kroppen sla rijden dagelijks honderden auto's voorbij. En dan ligt aan de overkant van het Noorderkanaal ook nog de drukke A20. ,,Of dat nou zo gezond is, weet ik ook niet'', zegt de Rotterdamse lachend.

Ze vlogt over haar nieuwe hobby. Na een cursus moestuinieren van een jaar werd het tijd voor een eigen stukje grond. Geïnspireerd door haar vriend, die in zijn appartement op 27 hoog augurken kweekte. ,,We zijn een beetje aan het experimenteren hier. In ons zaaiplan zitten onder meer bonen, kool, wortels, aardbeien en kruiden. Ik houd erg van koken en gezond eten. Tijdens dat cursusjaar at ik veel meer verse groenten dan normaal en toen voelde ik me goed. Al weet je natuurlijk nooit zeker of dat door het eten kwam.''

De Keijne is digital producer van beroep, waardoor ze veel met de vormgeving en inhoud van websites en apps bezig is.

De tuin is na een drukke dag een welkome afleiding. Eenmaal tussen de wortels is de werkstress snel verdwenen. ,,Maar we doen het ook voor de gezelligheid. Aan het einde van de dag drinken we graag een biertje. In de tuin, of in de buurtkroeg. Dan zitten we met onze laarzen nog aan in het café.''