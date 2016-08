De Zwaan groeide uit tot celebrity

Is een bouwwerk eenmaal klaar, dan richt Ben van Berkel de blik alweer snel op zijn volgende ontwerp. De Erasmusbrug, die op 4 september 20 jaar wordt, is zijn aandacht altijd blijven vasthouden. ,,Ik zie hem vrijwel maandelijks.'' Toen hij de Zwaan tekende, was Van Berkel nog onbekend en voor architectenbegrippen 'piepjong'. Nu is hij bijna 60 en tientallen opdrachten verder. Toch wordt de top­architect nog altijd in één adem genoemd met die ene, babyblauwe brug. ,,Opdrachtgevers vragen mij vaak om 'net zo'n icoon als de brug'. ,,Een onmogelijke opgave'', zegt hij. ,,Een icoon moet groeien. Als niemand de brug zou gebruiken, zou het geen succes zijn.''

Gefronste wenkbrauwen

Menig Rotterdammer fronste een kwart eeuw geleden de wenkbrauwen toen een Amsterdams architectenbureau de opdracht kreeg voor een tweede stadsbrug. Maar Ben van Berkel heeft een band met de Maasstad. Zijn ouders woonden er en maakten het bombardement mee. ,,De scherven vlogen door de woonkamer.'' Thuis werd vaak gesproken over de verwoeste stad. ,,De verhalen over de oorlog hebben echt indruk op me gemaakt.''



Zijn ouders waren op hun beurt geïmponeerd dat hun zoon werd gevraagd de sprong naar Zuid te maken. Ze beschouwden de brug als een hoogtepunt in de wederopbouw van Rotterdam. ,,Bij de officiële opening stonden ze vooraan en waren diep ontroerd. De traumatische ervaringen van de oorlog waren in een klap verdwenen. Voor hen was de brug een mooi cadeau.''



Een geschenk was het ook voor hem zelf. ,,Ik was 34 jaar en had amper wat gebouwd, maar ineens werd ik gevraagd voor grotere projecten. De brug heeft heel veel voor me gedaan.'' UNStudio, zoals Van Berkels bureau heet, heeft nu meer dan 200 medewerkers en kantoren in Shanghai en Hong Kong en werkt aan een nieuw metronetwerk van vier lijnen en 35 metrostations in Qatar.