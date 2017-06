Definitief een punt achter het douaneproces

Opnieuw werden nieuwe, aanvullende onderzoekwensen ingediend. Gevraagd werd Stafan W. uit Colombia die enige tijd geleden onder de schuilnaam ‘Paul’ plotseling naar voren werd geschoven, als getuige te horen. Ook zouden een Colombiaanse rechercheur en een gebiedsofficier van justitie ondervraagd moeten worden. Zij zouden vermoedelijk ontlastende verklaringen voor Van den B. en Van der H. kunnen afleggen.



,,Een herhaling van zetten’’, oordeelde de officier van justitie. ,,De rechtbank heeft deze verzoeken in februari reeds uitgebreid en gemotiveerd afgewezen. Wat opvalt is de grote bereidwilligheid van personen in de periferie van de verdachten, zowel in Colombia als in Nederland, om zich keer op keer in het proces te mengen. Ook in de pers wordt elke nieuwe oprisping breed uitgemeten.’’



Drugsverdachten Dennis van den B. (Rotterdam) en André van der H. (Utrecht) kregen gisteren het deksel op hun neus: de rechtbank hield voet bij stuk en wees de onderzoekswensen af. Op dinsdag 4 juli wordt het vonnis tegen de in totaal vier verdachten uitgesproken. Eerder werden in het omvangrijke proces rond de corrupte douanier Gerrit G. (57) gevangenisstraffen opgelegd van 2 tot 14 jaar.