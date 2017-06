Definitief Schiedams 'nee' tegen uitbreiding luchthaven

De Schiedamse gemeenteraad schaart zich achter het conceptadvies van de Bestuurlijke Regiegroep Rotterdam The Hague Airport (BRR), waar Schiedam samen met Rotterdam, Lansingerland en de provincie Zuid-Holland zitting in heeft. Dat betekent dat de luchthaven de komende drie tot vijf jaar pas op de plaats moet maken en niet mag uitbreiden. In de tussentijd moet een onderzoek plaatsvinden naar de uitplaatsing van de helikopterhaven. Nu nog vliegen de politie- en traumahelikopter vanaf 'Zestienhoven'. Overigens wordt deze overlast als minder vervelend ervaren dan die veroorzaakt door de commerciële vluchten, die recht over Schiedam vliegen. Maar als de helikopterhaven op termijn verhuist naar een andere plek, mag de ontstane geluidsruimte pertinent niet worden opgevuld met 'vakantievluchten', zo benadrukten veel fracties gisteravond nog maar eens.

Extra aandacht

Jeroen Ooijevaar vroeg namens GroenLinks en Progressief Schiedam extra aandacht voor de toekomst. ,,Nu zijn we aan zet, maar blijft dit zo? We moeten scherp blijven, zeker als straks de uitkomsten van het onderzoek bekend zijn'', gaf hij aan. ,,We hebben het niet over een beetje extra herrie, maar over een grote bedreiging voor de volksgezondheid.''