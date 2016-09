Denk mee over een nieuw stadion voor Feyenoord

Op vele manieren kunt u ons uw ideeën sturen: met een computeranimatie, een tekening op papier, een maquette met een maximale oppervlakte van maximaal één vierkante meter. Hoe gedetailleerder, hoe beter. Laat ons weten wat absoluut niet mag ontbreken als inderdaad besloten wordt tot een nieuw stadion in Rotterdam-Zuid.



Een jury van vijf personen, met daarin onder meer Feyenoord-speler Dirk Kuyt en stedenbouwkundige Riek Bakker, zal zich over de inzendingen buigen en een winnaar aanwijzen. Deze wint een meet & greet met architect David Gianotten van OMA, het bureau van Rem Koolhaas, een jaarabonnement op het AD en hij of zij is te gast als de eerste paal wordt geslagen. Uiteraard kan een gouden idee dat tijdens deze actie naar boven komt, meegenomen worden in de bouwtekeningen.



Iedereen kan meedoen

Iedereen kan meedoen, van een meelevende Feyenoord-supporter tot een student bouwkunde in Delft. Deelnemers hoeven slechts rekening te houden met de uitgangspunten voor het nieuwe stadion die al eerder naar buiten zijn gebracht: het moet plaats bieden aan 63.000 toeschouwers, het moet behalve voor voetbal ook voor andere activiteiten geschikt zijn en het moet geschikt zijn voor de beoogde locatie, langs de Maas. En verder? Een dak of niet? Twee, drie of vier ringen? Het is aan u. U kunt uw digitale inzending mailen naar nieuwstadion@ad.nl. Fysieke ontwerpen zoals een maquette zijn welkom bij AD, Central Post, Delftseplein 27k, 3013 AA Rotterdam.



Uitslag

Deze lezersactie is een initiatief van deze krant waaraan Feyenoord City, de koepelorganisatie van de gebiedsontwikkeling in Rotterdam-Zuid, zijn medewerking verleent. Het is de bedoeling dat de uitslag in november wordt bekendgemaakt op een forumavond voor lezers over het nieuwe stadion.