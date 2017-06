Dennie Christian maakt nummer voor Varend Corso

De Parade door ruimtegebrek naar kerk

11:22 De Parade, het rondreizende theaterfestival, staat ook dit jaar in het Museumpark in Rotterdam. Vanwege de bouw van het nieuwe Depot van Museum Boijmans van Beuningen is er op het festivalterrein echter minder plaats. Vandaar dat een aantal voorstellingen plaatsvindt in de Waalse Kerk.