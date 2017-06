Dertig maanden cel geëist voor brandstichting in Vlaardingen

Een ‘maat’ was met een hamer bewerkt. En dus moesten vijf auto’s het in de Vlaar­dingse Fulton­straat ontgelden: de fik ging erin. Jaroslaw W. (43) reed de brandstichters.

Quote Als revanche hebben we vijf auto’s verneukt. Het was mijn idee Jaroslaw W. De vijf auto’s werden afgelopen februari in de nacht van 21 op 22 februari rond 1.00 uur aangestoken bij een Poolse garage aan de Fultonstraat. Ze brandden uit. Eén BMW werd nog apart vernield. ‘Chauffeur’ W. kwam gisteren voor.



Twee wegwerkers waren in de buurt aan de slag. Ze zagen mannen een auto, die van W., in en uit rennen, onder wie één met een jerrycan. De twee - ‘we hadden er nog bijna één op de motorkap’ - noteerden het kenteken van de vluchtwagen en belden de politie.



Een paar weken later ziet het 4-jarige zoontje van W. hoe zijn vader, die een klusbedrijf heeft en momenteel in Krimpen aan den IJssel vast zit, door de politie wordt opgehaald. Hij moet er ’s nachts nog steeds van huilen. Papa zelf claimt onschuldig te zijn.

Gesneden

De politie krijgt W. in het vizier via een telefoontap. De geboren Pool - ‘ik kwam naar Nederland voor een nieuwe start’ - verraadt zichzelf als hij een week na de branden een vriend opbelt. ,,Een maat is ontvoerd en in die garage met een sneltang gesneden en met een hamer bewerkt’’, horen agenten hem zeggen. En: ,,Wij zijn binnengevallen. Als revanche hebben we vijf auto’s verneukt. Het was mijn idee.’’

W. bekende gisteren wederom voor de rechter dat hij vier mannen van Schiedam naar Vlaardingen gereden heeft. Eerst om 22.00 uur, later nog eens om 1.00 uur. Op het eerstgenoemde tijdstip brandde nog licht in de autogarage.

De man kwam in actie omdat een vriend dat had gevraagd. Hij was bij de man op bezoek en de enige die daar op dat moment over een auto beschikte. ‘Kennissen’ stapten ook in. Eén had een rugzak bij zich. W. stelde geen vragen over de inhoud van de tas of het doel van de rit. ,,Het niet mijn zaak. Het interesseerde me niet.’’

Het enige wat hij wist: één van de mannen in zijn auto had een akkefietje met de eigenaar van de Poolse garage aan de Fultonstraat. Hij zou opgelicht zijn.

Kritisch

De rechter reageerde gisteren kritisch op dat verhaal en vroeg waarom de verdachte tijdens het getapte telefoongesprek in de wij-vorm sprak. W. wijt het aan de Poolse ‘spreektaal’. ,,Wij was figuurlijk bedoeld.’’

De passagiers zijn naar hun thuisland gevlucht. Alleen W. bleef in Nederland achter. ,,Omdat ik onschuldig ben.’’

Het verleden van W. doet anders vermoeden. Hij heeft zowel een Pools als Nederlands strafblad. In Polen staan tien misdrijven genoteerd, variërend van diefstal tot geweldsdelicten. In Nederland zou het alleen om een diefstal gaan.

De officier van justitie ‘proeft’ dan ook dat de verdachte ‘zich in criminele kringen begeeft’. ,,En nu moeten we u op uw blauwe ogen vertrouwen alleen de chauffeur te zijn geweest? Het was een wraakactie. Niet onbegrijpelijk, maar vervolgens zijn vijf onschuldige mensen daar de dupe van geworden. De brand was groot en de ontstane schade enorm.’’

Zij wil dat W. voor dertig maanden achter de tralies verdwijnt. Ook eist zij het uitbetalen van 3.000 euro aan de slachtoffers.

Uitspraak volgt over twee weken.

Zaak staat los van mogelijke pyromaan

Autobrand is een beladen woord in Vlaardingen. De zaak die gisteren voor de rechter kwam staat echter los van de reeks autobranden waar de haringstad de afgelopen twee jaar mee te kampen had.

De link werd een paar uur na de brand al door burgemeester Annemiek Jetten, die hamert op repressief optreden, onwaarschijnlijk geacht. Zij sprak toen van een ‘ander type’ brand.

Vooral in de zomermaanden van 2016 was Vlaardingen volledig in de ban van een brandstichter, die het regelmatig gemunt had op willekeurige auto’s.