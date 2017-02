Maar goed, terug naar woensdag, in de VIP-room op het Stadhuisplein. Het was een feestelijke bijeenkomst, want er was een nieuwe club die zich aansloot bij het Panel Deurbeleid: Club Blue uit Prins Alexander. Voordat het programma begon, ging ik even naar de mannen toe. Het is een enthousiast team dat vast van plan is om met de club door te breken. En dat met een big smile. Heerlijk.



Afijn, de burgemeester kwam om het plechtige moment in te leiden en te voltrekken. En ik mocht de baas van Club Blue introduceren.



Ik zei: we hebben een feestvarken in de zaal. Ik hoorde de burgemeester zijn adem inhouden. Maar ik begreep niet waarom. Zo snugger ben ik nou ook weer niet. Dus ik zei het vrolijk nog een keer: feestvarken. Toen zei de burgemeester: gelukkig zijn we met zestien miljoen varkens in Nederland.



Oei, toen had ik hem pas door. Ik had zojuist varken gezegd tegen een moslim. Geheel onbedoeld natuurlijk, maar ja dan nog. De baas van Club Blue kwam stralend naar voren. Ik zag niet meteen of hij tot in zijn ziel beledigd was. Maar ja, diep vanbinnen weet je het niet. De middag rolde gelukkig voort zonder nog meer blunders van mij. De eigenaar van Club Blue werd omringd door mensen die hem wilden feliciteren. Pas wat later kreeg ik de kans om hem even aan te spreken. ,,Sorry'', zei ik, ,,ik zei varken tegen je. Weliswaar feestvarken, maar dan nog. Ik bedoelde het niet zo.''



Hij zette een stap naar achteren en keek me stomverbaasd aan. Toen schoot hij schaterend in de lach gaf me een vriendschappelijke duw. ,,Doe jij niet zo gek joh.'' Zijn team kwam erbij staan en lachte net zo hard mee. ,,Zolang je maar wel halal varken bedoelt'', zei er nog een gierend. Heerlijk!