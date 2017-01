'Deze jas heeft een lekkere warme bontkraag'

En dat was nodig. ,,Ik had maar een dun jasje. Deze heeft een lekkere bontkraag, extra warm'', vertelt Dieneke. ,,Mijn rits was kapot, ik kon hem niet meer dichtdoen. En nu heb ik een prachtige jas. Met een gele streep. Iedereen maakt grappen dat ik er uitzie als een agent'', zegt Peter. Beiden slapen 's nachts in de nachtopvang en zijn overdag in de dagopvang te vinden.



Dus nee, ze lopen niet de hele dag buiten of moeten zelfs in de kou slapen zoals de man van wie de jas van een beveiliger werd afgepakt. Een tweet hierover veroorzaakte veel ophef, al verdedigde burgemeester Ahmed Aboutaleb deze actie. Alleen erkende beveiligers mogen met zo'n V'tje lopen, was de uitleg. En de man had voldoende warme kleding.



Iets moois

Het Leger des Heils is blij dat alle boze reacties op de tweet uiteindelijk tot iets moois leidden. Dankzij John Hijnen, die twee inzamelingsacties organiseerde bij het politiebureau en het stadhuis. Het Leger des Heils verkoopt de tientallen jassen niet, zoals sommige mensen dachten. ,,Deze jassen zijn echt voor de daklozen. Zeker in deze tijd dat het buiten zo koud kan zijn, zijn ze hier erg mee geholpen'', zegt woordvoerder Gert Kraaijveld.



De jassen komen ook terecht bij daklozen die alleen in de winter welkom zijn in de nachtopvang, zoals Oost-Europeanen. ,,Maar we nemen ze ook mee met de soepbus, voor wie daar komt. We kijken altijd of iemand echt een nieuwe jas nodig heeft, zodat ze terechtkomen bij wie het kan gebruiken. Het mooie is dat door de actie van John Hijnen en de mooie wijze waarop zo veel Rotterdammers hebben gereageerd, dakloosheid ook veel aandacht heeft gekregen.''