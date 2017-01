Deze week vervolg op jassenactie

Initiatiefnemer is Rotterdammer John Hijnen, die afgelopen zaterdag met een soortgelijke actie 114 jassen ophaalde. "Veel mensen stuurden me na afloop een berichtje dat ze nog een jas over hebben. Ze hebben die zaterdag niet ingeleverd, omdat ze niet wisten van de actie óf het te koud vonden. Vandaar dus dat we het nog een keertje doen.''



Het idee om jassen in te zamelen ontstond na een veelbesproken actie van de Rotterdamse politie. Die nam vorige week de jas van een zwerver in beslag omdat er een V'tje op was gestikt. Alleen beveiligers mogen zo'n embleem dragen.



De zaak is inmiddels ook doorgedrongen tot ver buiten de gemeentegrenzen. De politie in Groningen gaat een week lang jassen inzamelen voor mensen die wel een jas kunnen gebruiken.