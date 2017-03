Die fijne leraar (zonder diploma)

Na de zomervakantie wordt gepoogd het voortgezet onderwijs een impuls te geven via de Opleidingsschool Rotterdam. Alle studenten aan een lerarenopleiding lopen 40 procent van de tijd mee in de praktijk. Wie ervoor kiest dit in Rotterdams te doen, bijvoorbeeld op een van de scholen van Fens, wordt breeduit gefêteerd. Een riante stagevergoeding, vergoeding van het collegegeld, een fikse kans op een baan... En dat alles in de hoop dat een nieuwbakken leraar de stad niet verlaat.



Daarnaast werken de Rotterdamse schoolbesturen aan aparte trajecten voor 'scheef- of onderbevoegden'. Denk aan de natuurkundeleraar die ook een paar uur wiskunde opvangt, of de tweedegraads docent Engels die lesgeeft aan de bovenbouw van het vwo terwijl dat een hogere bevoegdheid vereist. Fens: ,,We zetten nu versnelde routes op, zodat ze alsnog die diploma's kunnen halen."



Maatschappijleer

Bij maatschappijleer speelt een ander probleem, vertelt hij. ,,Bij dit vak is juist het aanbod groot, maar de vraag klein. Maatschappijleer staat een uurtje per week op het rooster van leerlingen, daar nemen veel scholen liever geen aparte leraar voor aan. En dus vraag je die ene geschiedenisleraar, die affiniteit heeft met dit onderwerp, of hij dit vak erbij wil doen."



Wat dat betreft begrijpt Fens wel dat Dekker streng toekijkt. ,,Want schoolbesturen moeten hier niet nonchalant mee omgaan. Ik heb weliswaar onbevoegden in dienst, maar ik sluit met iedereen die binnenkomt een contract, waarin staat dat je binnen een bepaalde termijn het diploma moet behalen. Ik wil best helpen met tijd of geld, maar ik controleer elk jaar hoeveel studiepunten zijn bepaald."



En uiteindelijk gaat het om resultaat, voor zowel Dekker als Fens. ,,Ik houd de prestaties in de gaten; behalen de kinderen wat je van ze mag verwachten? Ik ga nog liever volgend jaar wéér op zoek naar een nieuwe leraar als een onbevoegde kandidaat niet blijkt te functioneren, dan dat ik de school rap achteruit laat hollen door een leraar die het zo-zo doet."