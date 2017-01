‘Die jas was zijn enige bezitting’

1. Is dat verboden, om een jas met een V-embleem te dragen?

,,Ja’’, zegt woordvoerster Miriam Slot van de Rotterdamse politie. ,,Kleding met het V-embleem mag alleen worden gedragen door gecertificeerde beveiligers. Bij ander gebruik volgt inbeslagname. De agent herkende de jas direct als die van een beveiligingsbedrijf in de stad. De jas is nu terug waar ’ie hoort.’’

2. Is stelen de enige manier om aan een jas met een V’tje te komen?

,,,Iedereen kan bij ons losse V’tjes kopen’’, zegt storemanager Pieter van het Rotterdamse Benscore, dat onder andere beveiligingstenues verkoopt. ,,Laatst kwam een stel jongeren hier. Ze wilden een paar van die emblemen voor op hun jas. Lekker stoer. Toen hebben we wel ‘nee’ verkocht. Echte beveiligers zouden wel eens héél boos kunnen worden als ze iemand ten onrechte in zo’n jas zien.’’

3. Dus eigenlijk heeft de politie die zwerver behoed voor klappen?

,,Laat me niet lachen’’, zegt advocaat Anand Jhingoer. ,,Wettelijk gezien klopt het dat iemand zich niet mag voordoen als beveiliger. Maar als ik een arme sloeber in een toga onder de brug zie slapen, dan weet ik toch ook dat dat geen advocaat is? De agent had het probleem óók kunnen oplossen door dat V’tje af te plakken.’’

4. Een harteloze actie dus?

,,Nogal,’’ meent Sander de Kramer, oud-hoofdredacteur van de Straatkrant. ,,Die jas was zo’n beetje de enige bezitting van die stakker en die pakt de politie dan af. En ondertussen die agenten maar klagen dat de werkdruk zo hoog is. Wie zegt bovendien dat die jas is gestolen? Vaak geven bedrijven hun afdankertjes weg.’’

5. Wat moet de politie in het vervolg dan wel doen?