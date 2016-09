'Die man is verliefd, mooi toch?'

Wat de gepensioneerde Barendrechter Willem Hoogendijk betreft, mag wethouder Leon van Noort vertrekken. Niet omdat hij weinig op heeft met de VVD, maar omdat regels regels zijn. ,,Burgers worden voor de kleinste zaken bestraft, maar de politiek komt er veel te vaak mee weg.''



De wethouder - onlangs gescheiden - had moeten weten dat hij niet zomaar kon aanpappen met een jongere ambtenaar. Of althans, meent Hoogendijk, hij had het meteen moeten melden. Zeker omdat zijn geliefde als beleidsadviseur behoort tot de directe werkkring. ,,Ze roeren in hetzelfde potje! Als publiek figuur weet je dat er verdenkingen komen. Ook in het bedrijfsleven wordt kritisch gekeken naar relaties.''



Steun

De stellige mening van Hoogendijk behoort evenwel tot een minderheidsstandpunt. Een rondvraag, op het zonnige terras van De IJssalon aan 't Vlak, leert dat de wethouder vooral op steun kan rekenen. En die kan hij gebruiken, want de rest van het college van burgemeester en wethouders heeft feitelijk het vertrouwen in hem opgezegd omdat hij de romance niet op eigen initiatief zou hebben gemeld.



,,Och, die arme wethouder toch. Laat die man met rust! Als hij verliefd is, dan is dat toch mooi?'' zegt Joke van Dienst. Ze ergert zich aan de kwestie, laat ze weten. ,,Alsjeblieft zeg: nu is een liefdesrelatie ineens een probleem van de gemeente Barendrecht! Het is privé. Laat ze dit lekker intern houden.''



Haar gezelschap is van mening dat een aftreden voor Van Noort een te zware straf is. Maar Henk Brouwer begrijpt wel dat er wordt ingegrepen. ,,Natuurlijk moet binnen een organisatie bekend zijn als mensen een relatie hebben. Het heeft risico's: je weet nooit wat ze allemaal aan de keukentafel bespreken. Maar ik denk dat mensen daar ook verantwoordelijk mee kunnen omgaan.''



Aan tafel

Het verbaast ook Sonja Bouhuizen dat het tot een politieke crisis is gekomen. ,,Hou op met het gezeur en ga eens goed met elkaar aan tafel zitten'', is haar advies. ,,Dan is over een tijdje iedereen dit vergeten.''