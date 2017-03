Dierenasiel wellicht op Rotterdams parkeerterrein

Deze locatie heeft in ieder geval de voorkeur van de dierenbescherming omdat het centraal ligt en goed met het openbaar vervoer bereikbaar is.

De nieuwe opvang is nodig omdat het huidige asiel aan de Abraham van Stolkweg sterk verouderd is en er daar geen mogelijkheid is voor uitbreiding.



Verwacht wordt dat in 2018 begonnen kan worden met de bouw van het nieuwe dierenasiel, vlakbij het huidige asielzoekerscentrum.



Het evenementenparkeerterrein wordt nu ongeveer zeven keer per jaar gebruikt, onder meer voor het grote paardenevenement CHIO in Rotterdam-Kralingen en tijdens evenementen in het Feijenoord-stadion.

Voor automobilisten die er dan geen parkeerplek meer kunnen vinden, is ook een oplossing. Zij kunnen dan uitwijken naar parkeergarages van het Maasstadziekenhuis en van winkelcentrum Keizerswaard.