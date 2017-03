Dierentuinen 'extra alert' na neushoorndrama bij Parijs

Stropers schoten in een dierentuin in Parijs de neushoorn Vince dood en zaagden de hoorn af. Het nieuws is een grote schok voor de Nederlandse dierentuinen die zelf ook neushoorns hebben, maar tot drastische beveiligingsmaatregelen leidt het vooralsnog niet.



Om de dikhuiden in het wild tegen stropers te beschermen worden vaak de hoorns preventief verwijderd, maar Nederlandse dierentuinen willen daar niet aan. Te meer omdat dit een hoop stress oplevert voor de dieren. ,,Maar heeft die hoorn voor hen een belangrijke functie, onder andere om daarmee soortgenoten te imponeren. En we willen de neushoorns ook laten zien zoals ze zijn,'' zegt woordvoerster Constance Alderlieste van Diergaarde Blijdorp.



Extra alert

Wel is de zoo 'extra alert' op stropers, die het hebben voorzien op de hoorns van de neushoorns. ,,Natuurlijk zijn we hierdoor extra op ons hoede. Maar we hebben al een goede beveiliging. Er loopt bewaking rond en we beschikken over allerlei technische middelen. Zo hangen in een groot deel van het park camera's.''



En zo denken ze er ook in andere dierentuinen over. Ook bij GaiaZOO waar één neushoorn loopt, nemen ze vooralsnog geen extra beveiligingsmaatregelen. ,,De deuren zijn al extra versterkt en met dikke sloten. Dat moet voldoende zijn. Als iemand echt kwaad wil lukt het altijd wel om binnen te komen,'' zegt directeur Rob Huppertz.



Alleen dierenpark Wildlands in Emmen is tot de conclusie gekomen dat de beveiliging zoals die nu is, niet voldoende is. Ze hebben extra maatregelen genomen, maar willen niet zeggen welke.



De hoorn van neushoorns wordt voor enorme bedragen verkocht in China. Daar wordt het verwerkt in traditionele medicijnen.