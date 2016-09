Dierenvoedselbank dupe van broodkever

Apk

In de opslagruimte in Rotterdam-Beverwaard staan nu lege pallets. Opnieuw een voorraad aanleggen is een flinke aanslag op het budget. Het dumpen van het aangetaste voer kostte bovendien nog eens 250 euro. ,,Omdat onze stichting als bedrijf gezien wordt kon ik met zoveel afval niet bij het milieupark terecht. Het geld dat we nog in de pot hadden was bestemd voor onder meer de apk van ons busje.''



Vandaag gaat Van der Kaaij toch naar de groothandel om voor 400 euro nieuw voer te halen. ,,Zodat we vrijdag onze cliënten alsnog van pakketten kunnen voorzien. Ik wil de 160 baasjes, met in totaal zo'n 500 huisdieren, niet laten zitten. Er zijn schrijnende gevallen: Cliënten die hun dier weg moeten doen als wij ze niet helpen.''



Van der Kaaij hoopt dat donateurs zich melden, zodat hij en partner Jeanette Vrolijk door kunnen met hun werk. Voor de twee bestuursleden is dit de ergste strop sinds de oprichting van de stichting, tweeenhalf jaar geleden. Maar niet de enige. ,,Tegelijkertijd knokken we nog voor onze opslagruimte, waar we aanvankelijk weg moesten vanwege de komst van het azc.''