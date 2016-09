Dierenvoedselbank krijgt volop steun na drama door broodkever

Voorzitter Ferry van der Kaaij is blij met alle steun. Hij moest afgelopen weekend noodgedwongen het magazijn in Rotterdam-Beverwaard leegruimen, omdat de zogenaamde broodkever zich in het dierenvoer had genesteld. Dit beestje vrat alle voorraden aan. In totaal 1400 kilo aan brokjes, hondenkoeken en knaagdiervoer moest de container in.



De Dierenvoedselbank, die 160 cliënten in de regio bedient, moet het hebben van donaties. De tegenvaller kostte Van der Kaaij een paar honderd euro. Gisteren moest hij nieuw dierenvoer kopen bij de groothandel, zodat hij eind van deze week de voedselpakketten gewoon kan uitdelen.