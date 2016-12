Diergaarde Blijdorp trots op 1,5 miljoen bezoekers in 2016

De groep Aziatische leeuwen werd uitgebreid met een leeuwin uit de Tiergarten in Berlijn. ,,Hierdoor is de kans op nageslacht bij deze kwetsbare diersoort vergroot. Bijzonder was ook de komst van twee pantserkrokodillen uit Dierenpark Emmen als opvolgers voor de twee hoogbejaarde krokodillen die kort na elkaar in Blijdorp overleden.’’

Koraalgebied

In april werd de gerestaureerde stal voor grote koedoes en penseelzwijnen in gebruik genomen en nog voor de herfstvakantie zwommen er vissen in het nieuwe koraalgebied in het Oceanium, het Great Barrier Reef. In 2016 werd Blijdorp verkozen tot ‘De mooiste dierentuin van de Benelux’ door Zoosite, een onafhankelijke dierentuinwebsite.