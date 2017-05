Dilemma van 't vliegveld: groeien of niet?

UitgegroeidDe maat is vol voor de buurgemeenten van Rotterdam The Hague Airport. Het regionale vliegveld is uitgegroeid, vinden zij. Hun stem telt zwaar. Wat nu?

Alles wijst er op dat Rotterdam The Hague Airport is uitgegroeid. De buurgemeenten Rotterdam, Schiedam en Lansingerland hebben met het provinciebestuur een belangrijke stem in de toekomst van het regionale vliegveld en tijdens de politieke discussies tekende zich een meerderheid af vóór een pas op de plaats voor 'Zestienhoven'. Lansingerland spreekt zich morgen definitief uit, volgende week stemt Schiedam.

Waarom moet Rotterdam The Hague Airport groeien?

Quote Niet alleen voor de bestaande bedrijven is het belangrijk een vliegveld in de buurt te hebben, maar ook voor de komst van nieuwe Bert Mooren (VNO-NCW) Met bijna 1,7 miljoen passagiers per jaar is Rotterdam The Hague Airport (RTHA) de derde luchthaven van Nederland, na Schiphol en Eindhoven. Ze wil meer, want de vraag naar vliegreizen vanaf de start- en landingsbaan in de Zestienhovensepolder, net ten noorden van Rotterdam, neemt toe. Als het aan RTHA ligt, komen er tot 2025 tien tot vijftien nieuwe bestemmingen bij. Nu zijn dat er veertig. RTHA presenteert zich graag als zakenvliegveld.



Het gros van de reizigers gebruikt het als uitvalsbasis voor reizen naar, bijvoorbeeld, Londen, Berlijn of Genève, maar er zijn ook vakantiebestemmingen als Rhodos, Palma de Mallorca en Bodrum. Rotterdam met z'n internationale (haven)bedrijven, Den Haag met z'n vele diplomatieke posten en het Westland met z'n groente- en fruitexport moeten een vliegveld in de buurt hebben en daarnaast floreert het toerisme, verklaart de luchthaven zelf deze mix.

Volledig scherm Bert Mooren © PR

,,Scandinavië, Ierland, Zuid-Duitsland'', somt directeur Bert Mooren (foto) van ondernemersorganisatie VNO-NCW West de bestemmingen op die nog op de verlanglijstjes van zijn leden staan. ,,Niet alleen voor de bestaande bedrijven is het belangrijk een vliegveld in de buurt te hebben, maar ook voor de komst van nieuwe.''



De economische betekenis van het regionale vliegveld laat zich lastig in cijfers uitdrukken, erkent Mooren. ,,Wel wordt het vaak genoemd door bedrijven als een belangrijke voorziening. In een economisch ambitieus gebied als de metropoolregio Rotterdam-Den Haag moet een vliegveld kunnen groeien.'' Vliegvelddirecteur Ron Louwers vult aan: ,,Prima als we het niet doen, maar dan moet je niet raar opkijken als de economische groei achterblijft bij regio's als Amsterdam en Eindhoven.'' Het vliegveld zelf is nu goed voor 2.500 directe en indirecte banen, van baliepersoneel en stewardessen tot schoonmakers en de leveranciers van de broodjes. Bij iedere 1.000 passagiers dat het vliegveld groeit, komt er één directe en 1,3 indirecte baan bij, heeft het onderzoeksbureau Ecorys in opdracht van RTHA becijferd.

Waarom mag Rotterdam The Hague Airport niet groeien?

Duizenden keren per jaar trekken inwoners van Schiedam, Rotterdam en de gemeente Lansingerland aan de bel vanwege vliegtuiglawaai. Een van hen is Richard Abbenhuis (foto) uit Rotterdam-Schiebroek. ,,Ik ben verpleegkundige, werk dus onregelmatig, maar ben iedere ochtend om 07.00 uur wakker. Dat was drie jaar geleden nog niet het geval. Het is al drukker geworden. Wij overwegen te verhuizen als het vliegveld groter wordt.'' De DCMR Milieudienst Rijnmond noteerde vorig jaar 13.824 klachten over vliegtuiglawaai. De meeste zijn toe te schrijven aan de luchthaven.

Verder groeien betekent meer overlast en daarvoor is geen steun bij de omwonenden. Dat zegt de Bestuurlijke Regiegroep Rotterdam The Hague Airport (BRR), een commissie met vertegenwoordigers van de buurgemeenten Rotterdam, Schiedam en Lansingerland en de provincie Zuid-Holland. Het advies van de BRR weegt zwaar mee in het besluit over de toekomst van het vliegveld.

Volledig scherm Richard Abbenhuis © Frank de Roo Behalve geluid is ook vervuiling voor de BRR een argument tegen verdere groei van RTHA. ,,Een vliegtuig zorgt tijdens het opstijgen voor net zoveel fijnstof als 1 miljoen vrachtwagens in hetzelfde tijdsbestek'', zegt Fieneke van Loon van de Vereniging tegen Milieubederf. ,,En het nare aan fijnstof is dat je de gevolgen pas dertig jaar later merkt, als je ziek wordt.''

Wat nu?

Volgens het BRR-advies kan Rotterdam The Hague Airport alleen groeien als er niet meer geluid van de vliegtuigen komt. Stillere vliegtuigen is een mogelijkheid, maar de ontwikkeling daarvan gaan RTHA vooralsnog te traag. Dan maar toeristische bestemmingen inruilen voor zakelijke? We kunnen het wensen, zegt RTHA, maar Europese regelgeving verbiedt luchthavens om te bepalen waar de luchtvaartmaatschappijen naartoe vliegen.

Er is één, op het oog, voor de hand liggender optie: het verplaatsen van het helikopterverkeer. De BRR oppert dat ook. De traumahelikopter en ook de politiehelikopter vliegen dag en nacht vanaf RTHA en nemen nogal wat geluid voor hun rekening. Mochten de heli's op een andere plek hun basis krijgen, zou RTHA binnen de geluidsnormen weer meer vluchten kunnen doen, stelt deze commissie.

Quote Een verhuizing van de trau­ma­he­li­kop­ter is alleen bespreekbaar als de zorgverlening daar niet onder lijdt Dennis den Hartog ,,Een verhuizing van de traumahelikopter is alleen bespreekbaar als de zorgverlening daar niet onder lijdt'', reageert Dennis den Hartog (foto), hoofd Trauma van het Erasmus Medisch Centrum. ,,En dat is lastig, want het vliegveld is niet alleen goed gepositioneerd ten opzichte van de meeste van onze vluchten, maar ook de veiligst denkbare basis. We stijgen en landen daar binnen het zicht van de luchtverkeersleiding, dat is prettig bij slechte weersomstandigheden. Net als de aanwezigheid van de lichten van het vliegveld. We kunnen er ook ter plekke tanken.''

Overigens, stelt Den Hartog, is het geluid van de helikopters helemaal niet gekoppeld aan dat van de vliegtuigen. ,,De staatssecretaris kan die twee gewoon los van elkaar zien.''