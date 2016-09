Directeur Rotterdam Business School geschorst vanwege fraude

De school laat nu een diepgaander onderzoek doen door een extern bureau, heeft ze vandaag naar buiten gebracht. Zolang dit onderzoek aan de gang is, mag de directeur niet in de school komen. 'Een ordemaatregel, geen disciplinaire maatregel', stelt de onderwijsinstelling. De school heeft de politie niet ingeschakeld, laat een woordvoerster van de hogeschool weten. ,,Voorlopig onderzoek heeft geen sluitende antwoorden opgeleverd. We kunnen geen duidelijke conclusies trekken dus vervolgonderzoek is noodzakelijk.''



De RBS, onderdeel van de Hogeschool Rotterdam, bereidt de studenten voor op een carrière in het internationale bedrijfsleven. De school zit aan het Kralingse Zoom. De taken van Van der Kraan worden vooralsnog waargenomen door zijn collega-directeur Mira Ruiken.



Uitdaging

Van der Kraan zegt dat hij heeft afgesproken met het college van bestuur van de school dat hij niet reageert op de schorsing. Wel roert hij zich op de berichtenwebsite Twitter: ,,Er zijn momenten in je leven dat al je kracht wordt gevraagd en verstandige zelfbeperking echt een uitdaging blijkt. Vandaag is zo'n moment'', meldde hij maandag.



Vandaag quote hij de Amerikaanse schrijver en dichter: ,,All that we see or seem is but a dream within a dream'', alles wat we zien of lijken te zien is slechts een droom in een droom.



Directeur Van der Kraan is eerder op de vingers getikt nadat hij op de interne blogsite Yammer van de Hogeschool Rotterdam teksten gebruikte zonder bronvermelding. Hij is toen, in 2013, berispt door het college van bestuur vanwege de plagiaat. Van der Kraan ging met zijn excuses diep door het stof. Hij zei zich 'meer dan rot' te voelen.