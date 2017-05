'Dirk Kuyt, een normale maar o zo bijzondere man'

Van trouwfoto tot selfie. Cultheld Dirk Kuyt is in zijn voetbalcarrière met duizenden fans op de foto gegaan. Lezers van het AD Rotterdams Dagblad gaven massaal gehoor aan een oproep om herinneringen op te halen aan de aanvoerder van Feyenoord, die een week geleden bekendmaakte dat zijn voetballoopbaan erop zit. Een greep uit de reacties.

Trouwfoto

Een trouwfoto met Dirk Kuyt. Weinig supporters zullen die in de kast hebben. Leon en Melissa Freriksen waren op 31 juli 2015 net klaar met hun fotoshoot in de Kuip toen ze de selectie van Feyenoord langs zagen lopen. Ze riepen naar de spelers. ,,Bijna alle spelers liepen door, maar Dirk kwam terug en feliciteerde ons. Hij nam wel de tijd voor ons. Het was echt een bijzonder moment. Het laat zien wat een normale, maar o zo bijzondere man Dirk is en blijft.''

Nog een keer

Kuyt nam na de training alle tijd voor een foto met de kleine Tess. De foto mislukte echter. ,,Dus riepen wij nogmaals of we met hem op de foto konden. Dit was geen probleem en we mochten achter de hekken nog een keer'', vertelt Samantha Wijnstekers-Giesen.

In de lift

Wat was Gio blij toen hij Dirk Kuyt in het Sophia Kinderziekenhuis tegenkwam. Hij wilde graag een kaart geven aan de aanvoerder van Feyenoord. Dus ging hij samen met zijn moeder op zoek. In de lift kwam hij hem toevallig tegen. Toen Dirk hem ook nog bij zijn naam (die op de achterkant van zijn shirt stond) noemde, kon de dag van Gio niet meer stuk. ,,Hij had zijn kaart gegeven. De hele terugweg ging alleen maar over Dirk.''

'Supergrote plek in ons hart'

Dirk Kuyt heeft een 'supergrote plek in het hart' van Marianne Bol uit Zwijndrecht. De liefde voor Feyenoord werd aan haar en haar tweeling Tim en Evy overgedragen door haar vader Dirk de Bruijn. Hij overleed op 21 juni aan kanker. Vlak daarvoor ging Evy nog met haar opa op de foto, met een tekening van Dirk Kuyt.



Een vriendin stuurde de foto naar de aanvoerder van Feyenoord. Een dag voor de verjaardag van de tweeling kregen ze ineens te horen dat ze langs mochten komen bij Kuyt. ,,Natuurlijk wilden we dat. We mochten een halfuur met Dirk praten en foto's maken. De kinderen vonden het geweldig, mijn moeder vond het fantastisch en mijn man en ik waren dolgelukkig. Wat een fantastische geweldige kerel is Dirk. We hebben over de kinderen gepraat, over sport en van alles en nog wat. En uiteraard over mijn vader. Wat zou hij trots zijn geweest.''

Pasgeboren broertje

Bianca Hartman is trots op haar oudste zoon Moreno. Hij vroeg in 2004 aan Dirk Kuyt of die een handtekening wilde zetten op de Feyenoordmuts van zijn pasgeboren broertje Damiano.

Sportdag

Damiano ging elf jaar later zelf met zijn held op de foto tijdens de sportdag van de Dirk Kuyt Foundation. ,,Een hele mooie dag waar Dirk de hele dag bij was en aan iedere sport met de kinderen meedeed. Een onvergetelijke ervaring voor de kinderen, ouders en begeleiders'', vertelt Bianca Hartman.

Zonen

Broers Milan (10) en Björn (9) hebben net zulke blonde lokken als Kuyt. ,,Ze hadden zijn zoons kunnen zijn'', grapt moeder Naomi Lubeek.

Regen en kou

Nick (9) stond een uur te wachten in de kou en regen voor een foto met zijn favoriete voetballer. Met een foto en een handtekening van Dirk Kuyt op zijn Feyenoordshirt ging hij heel gelukkig naar huis. Het shirt mag niet meer gewassen worden en hangt nu in zijn kamer voor het raam.

Werklust

Quote Zo jong als hij was, zag je dat hij een groot ver­ant­woor­de­lijk­heids­ge­voel had Sonja Broekhuizen Sonja Broekhuizen stond eind jaren '90 vaak langs de lijn bij de trainingen van Feyenoord. De werklust van Kuyt viel haar toen al op. ,,Hij trainde het langste, hardste van allemaal én nam daarna nog ruim de tijd voor de supporters. Je merkte dat hij goed lag in de groep. Als er wel eens een opstootje tussen spelers was (dat gebeurt nu eenmaal als een stel van die jonge kerels er fanatiek ingaan) dan was hij altijd de vredestichter. Zo jong als hij was, zag je dat hij een groot verantwoordelijkheidsgevoel had.''



Broekhuizen zal Kuyt missen op het veld. ,,Maar ik zie uit naar zijn nieuwe rol bij onze club en ben er van overtuigd dat hij ook hierin gaat uitblinken!''

Turks vliegveld

Dirk Kuyt was in 2013 op Koninginnedag, zoals dat toen nog heette, verrast toen hij iemand Nederlands hoorde spreken op het vliegveld in Istanbul. Rabia Caliskan was samen met haar zusje op terugreis van een stedentrip toen ze hoorde dat de spelers van Fenerbahçe ook op het vliegveld waren.



,,Mijn zusje en ik moesten lachen en ergens hoopten wij ook de spelers echt te zien. En ja hoor, ineens zagen wij de spelers langs ons lopen. Voordat ik het in de gaten had riep ik al naar Dirk: 'Lachen hè, dat wij allebei vliegen op Koninginnedag, terwijl wij ook ergens achter een kraampje hadden kunnen staan.' Hij moest ook lachen en vond het grappig dat hij in het Nederlands werd aangesproken. Het is een heel toegankelijke man.''

Aangeraakt

Ze straalt, de 4-jarige Genevievé. Ze is helemaal weg van Dirk Kuyt en toen kwam ze haar held ineens tegen voor de deur van restaurant La Salute in Rotterdam-Hillegersberg. Ze ging op de foto en liet haar shirt signeren. ,,Ik heb hem aangeraakt en sta gewoon met hem op de foto. Zo mooi!''

Mascotte

Finn was op 11 februari 2017 het 30.000ste kameraadje van Feyenoord. ,,Hij werd die dag thuis opgehaald met een echte Feyenoordauto met daarin ook nog een cameraploeg want alles op die dag is vastgelegd. Echt een super mooie herinnering. Een dag om nooit te vergeten. Hij straalt nog steeds als hij het over die dag heeft'', vertelt zijn moeder.

Hart op juiste plek

Jorn Twigt vindt het ontzettend jammer dat Dirk Kuyt stopt. ,,Hij is goed en heel lief.'' Jorn is fan van PEC Zwolle en Feyenoord en komt regelmatig bij de trainingen kijken. Kuyt vroeg altijd hoe het met Jorn ging en maakte een praatje met hem.

Trots

Marjolein Lucassen kijkt met veel trots terug op de foto die ze met Dirk Kuyt maakte tijdens een training. ,,Kuyt is echt mijn held en ik vond het geweldig dat hij weer bij Feyenoord kwam spelen.''

Oude vlag

Daar staat Jurgen Halters begin 2017 op Rotterdam Airport met een vlag uit 1970, toen Feyenoord in het geboortejaar van zijn vader de Europa Cup 1 won. De seizoenkaarthouder poseert trots met Kuyt, die net terugkwam van het trainingskamp in Marbella.

Eerste training

Enorm zenuwachtig was Aryun toen hij voor het eerst naar een training van Feyenoord ging. Hij had zijn stift en kladblok in de aanslag. Dirk Kuyt nam alle tijd om met zoveel mogelijk fans op de foto te gaan. ,,Super lief van hem. Mijn zoon was en is nog steeds supertrots op deze foto en zal dit ook nooit vergeten'', vertelt moeder Angela.