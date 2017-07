Dirk Kuyt zet krabbel onder werk van Ridderkerkse tatoeëerder

Renovatie De Maastunnel gaat nu echt op slot

9:54 Het is zover, morgen gaat de Maastunnel dicht. Twee jaar lang van noord naar zuid, af en toe in beide richtingen. En daar gaat heel Rotterdam last van hebben. Een uitgelezen moment voor de verstokte automobilist om na te denken over alternatieve vormen van vervoer. Voor nu, maar ook voor later. Hoe een hek voor de tunnel dienst doet als prikkel voor gedragsverandering.