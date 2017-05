Dirkstekkie

Zes stekjes heb ik verzameld, van willekeurige planten in mijn Kralingse volkstuin en geheel volgens de handleiding op internet in potjes met voedzame potgrond geprikt. Plastic zakje over het jonge spul om het vocht te laten circuleren, en klaar is Kees. Verlekkerd wrijf ik in m'n handjes en plaats het hele spulletje trots op een schaduwrijke plek. Groeien maar jongens, groei, groei.



Ik waak over deze prille pracht als een moederkloek over haar kuikens. Al fier schieten ze op, weelderig en wel, en in gedachten hoor ik ze juichen als ze mijn rammelende kettingkast in de verte spotten. Behendig besprenkel ik ze met een kek, helblauw gietertje. Niet te veel, maar zeker niet te weinig.



Nou ben ik wel een milieugekkie, maar groene vingers, ho maar. Als ik wind zaai, oogst ik meestal storm, zal ik maar zeggen. Een pront pronkende cactus besproeide ik ooit iets te enthousiast, waardoor hij verslapte als een smadelijk tanende erectie. Rozen bogen al na enkele dagen hun knalrode hoofdjes - dat heb je als je ze vol in de zon zet.



Maar mijn stekkies gaan als een speer. Ik praat tegen ze, zing zachtjes voor ze - Mother Nature's Son - en krijg visioenen van later, als ze volwassen zijn en me met hun kleurenpracht zullen betoveren. Bezield door liefde voor deze iele priegelvegetatie verzin ik noeste namen voor het zestal: Jens, Tonny, Nicolai, Dirk, Eljero en Sven. Net als Feyenoord zullen ze de hemel bestormen!



Nachtvorstje

Maar toen naderde ijsheiligen, inclusief een geniepig nachtvorstje. Sint Bonifatius - nee, niet die van Dokkum - en kornuiten doen mijn schepping wreed de das om. Verlept, verslonsd, verloederd komen ze onder het zakje vandaan. Allemaal sip en sneu op één na die, weliswaar licht bruingebladerd, het steeltje strak wist te houden.



Ja, ik voel me een soort opperwezen. En moet opschieten. Want die groene doerak Dirkie smácht naar een lekkere plens water.