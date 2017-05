Shirin Musa, directeur van de stichting Femmes for Freedom die betrokken is geweest bij de ontwikkeling van de campagne, moest even slikken toen ze zag hoe de campagne van de gemeente uiteindelijk heeft uitgepakt. Ze vindt het jammer dat de nadruk ligt op partnerkeuze. De foto's van de zoenende stellen zijn prima, vindt ze. Het is de tekst op de website die haar te beperkt is. ,,Het eerste woord op de website is 'huwelijk.' De campagne had wat mij betreft moeten gaan over het recht om ook ongehuwd een relatie te hebben, of over ongehuwd zwanger zijn. Dit gaat nog lang niet ver genoeg." De afgelopen jaren lobbyde ze - tevergeefs - bij de politiek voor een campagne die vrouwen zou ondersteunen in hun seksuele vrijheid.



Maatregelen

,,Er wordt veel gesproken over huwelijksdwang. Als je het daarover hebt, zegt iedereen binnen de islamitische gemeenschap: 'natuurlijk zijn we voor vrije keuze, natuurlijk zijn we tegen gedwongen huwelijken en voor homoseksualiteit', maar als puntje bij paaltje komt, als een meisje verliefd wordt op een jongen, of ze wordt alleen maar op straat gezien met een jongen, of ze wordt ongehuwd zwanger, dan volgen er maatregelen. Dan wordt ze meegenomen naar het buitenland en achtergelaten, of krijgt ze te maken met eergerelateerd geweld of ze wordt uitgehuwelijkt."