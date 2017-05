'Dit is iemands hele leven, onvoorstelbaar'

Dit deed ze om geld in te zamelen voor Stichting Free a Girl. Deze organisatie zet zich in om jonge meisjes uit de gedwongen prostitutie te bevrijden en daders veroordeeld te krijgen. Prostituees worden in sommige landen in zulke hokjes gehouden.

,,Het was wel lang hoor", zegt de wethouder uit de gemeente Capelle aan den IJssel lachend. Van 11.00 uur tot 17.00 uur zat ze in het hok dat midden in het restaurant Las Palmas in Rotterdam stond.

,,Dat was misschien nog wel het moeilijkste. De hele tijd kwamen die heerlijke etensluchten voorbij. Het rook echt allemaal verrukkelijk."

Tegenstelling

Maar juist dat vond ze ook wel treffend. ,,Die tegenstelling tussen de overdaad in zo'n restaurant en die kleine ruimte in het hok was juist goed", vertelt ze. ,,Je kunt je gewoon niet voorstellen dat zo'n hokje je hele leven is. Maar dat is voor sommige meiden de realiteit en het is belangrijk om daar bij stil te staan. Daarom is het ook zo goed dat deze organisatie bestaat." De wethouder deed mee als lid van de Soroptimisten, een organisatie van vakvrouwen die zich inzetten voor de positie van vrouwen.

Tot nu toe haalden ze zo'n 2.500 euro op voor de Stichting Free a Girl. ,,Dat is mooi, want dat was ons streefbedrag. Het was bijzonder om er aan mee te doen. Het duurde lang en ik kreeg behoorlijke trek, maar dat hoort erbij. Het was ook gezellig, want er kwamen veel mensen langs. En ik weet nu alles van het restaurant, want ik zag veel om me heen gebeuren. De gerechten die de oven in gingen..."