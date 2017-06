Dit is koren op onze molen

Meer zuur

Aan de andere kant van de tafel is de zwaardvis precies goed gebakken. De begeleidende zeekraal en venkel kunnen wel nog net iets meer zuur en zout gebruiken. In een iets grotere portie zou dit trouwens een prima hoofdgerecht zijn.



In dit geval hebben we echter gekozen voor de parelhoen en daar krijgen we geen spijt van. Malse stukjes filet en de boutjes zijn goed gegaard. Erbij een prettige portie gegrilde groenten. Wel jammer dat de huisgemaakte frites echt veel te melig zijn. De mayonaise, ook zelfgemaakt, is een stuk beter.



Ook het andere hoofdgerecht kent pieken en dalen. Onder een grote berg rucola vinden we ravioli van te dik deeg, de vulling met garnaal heeft weinig smaak en is zelfs een beetje rubberig.



Pluskant

Aan de pluskant een uitbundige hoeveelheid courgetteblokjes en een prettig lichte citroen-roomsaus, al zal menig Italiaan gruwen van room bij de pasta.



Toe wagen we ons aan De Meid van de Molen (5,25 euro). Het is een dame blanche met een twist die we hier niet zullen verklappen. Het enige wat we erover kwijt willen, is dat er maar liefst twee man/meid voor aan tafel komen om het te begeleiden...



Een zaak als de Meiden van de Molen ontbrak nog een beetje in Spijkenisse. Veel van de leuke kaart wordt zelfgemaakt en dat is koren op onze molen - al is niet alles even geslaagd. Wat meetelt, is de juiste instelling. En die is er.