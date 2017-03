Dit zijn de Rotterdamse E-spelers

Vieira op Bale, Bale op Cristiano Ronaldo; die draait van zijn tegenstander weg, schiet, en GOAL! Eén nul voor Feyenoord!



Pardon? Ronaldo in een lichtblauw shirt met Opel op zijn borst? En wie was de Spartaan die hij dolde op de rand van de zestienmeter? Ah, Jérôme Boateng. Welkom in de fantasiewereld van de e-divisie.



Volledig scherm Alle achttien eredivisieclubs hebben er inmiddels één: een fanatieke gamer die met 'zijn cluppie' meedoet met de FIFA17 competitie. Vooral jongeren lopen ermee weg. © Milan Rinck

Sinds februari hebben alle achttien eredivisieclubs een e-sporter in dienst. Zij spelen, in clubtenue, één wedstrijd tegen de anderen. De duels op Xbox One en PlayStation 4, worden gespeeld en opgenomen in een studio in Amsterdam. Ze worden uitgezonden op Fox Sports, en op de videosites YouTube en Twitch. Het ene potje trekt 50.000 kijkers, het andere 1.100.



Tot zover de overeenkomsten met de eredivisie. Op het virtuele veld van FIFA17 is namelijk alles anders: Nederlandse clubs spelen hun duels in buitenlandse stadions, met buitenlandse spelers. Voor Kuyt, Karsdorp of Kongolo is geen plaats. Hun rating, en die van alle andere eredivisiespelers is veel te laag. Feyenoord, Ajax en PSV leggen het daardoor kansloos af tegen andere Europese clubs. Zoveel krachtsverschil is ongewenst omdat er na afloop van het seizoen nog een soort Champions League én een wereldkampioenschap wordt gespeeld.



Veel klassieke voetbalsupporters vinden de e-divisie maar niets. Een beetje pielen op een Xbox of PlayStation; wat heeft dat nou met voetbal te maken? Spelers zijn daarom geregeld het mikpunt van spot op Twitter en supportersfora. De Eredivisie CV is echter razendenthousiast over de computercompetitie, die clubs een kans biedt om jongere fans te bereiken. "We realiseren ons dat een 40-jarige Feyenoordsupporter hier niet warm van wordt'', zegt woordvoerder Marc Rondagh. "Maar zijn zoontje misschien wel. Wij richten ons echt op de jongeren, die opgroeien met gaming. Dat is een enorme markt.''

Beeldscherm

Maar moet de Eredivisie CV niet haar best doen om jongeren het veld op te krijgen, in plaats van achter een beeldscherm? Rondagh: "Ik denk dat nog steeds veel kinderen echt voetbal spelen. Gamers die dat niet doen, raken door FIFA17 misschien wel geïnspireerd om zich ook bij een club aan te sluiten.''



Rondagh ziet meer pluspunten. Hij wil FIFA17-toernooien organiseren tijdens de zomer- en winterstop. "Je kunt de e-spelers ook wedstrijden tegen elkaar laten spelen voorafgaand aan een eredivisieduel. Op de middenstip. Mensen komen dan eerder naar het stadion en kopen een extra biertje of colaatje.''



Veel geld kost deelname aan de e-divisie niet. Excelsior betaalt zijn 20-jarige speler een uurloon dat bij zijn leeftijd past en stak 500 euro in de opbouw van zijn elftal. Sparta wil niets zeggen over vergoedingen en Feyenoord laat weten dat het om een klein bedrag gaat.



'Altijd blijven knokken, nooit opgeven'

Terwijl het echte Excelsior strijdt voor lijfsbehoud in de eredivisie, doet het digitale broertje van de Kralingers het verrassend goed. Na 25 speelronden staat Hazebroek op een keurige vierde plaats. Zijn doel dit seizoen: eindigen bij de eerste vijf.

Volledig scherm Danny Hazebroek (20) © Milan Rinck Of Danny Hazebroek altijd al fan van Excelsior was? "In Nederland had ik geen voorkeur voor een club'', zegt Hazebroek diplomatiek. Inmiddels draagt de Culemborger met roodzwart met trots om zijn schouders.

Hazebroek bouwde zijn FIFA-team eigenhandig op. Waar tegenstanders pakketjes met topspelers kochten, verdiende hij tijdens de Weekend League virtueel geld waarmee hij toppers als Ronaldo, Bale en Griezmann kon kopen.

De ambitieuze Hazebroek zou in de toekomst het liefst zijn geld verdienen met gamen, maar of dat lukt, is de vraag. "Je moet realistisch zijn: de e-divisie staat in Nederland nog in de kinderschoenen. Alleen de speler van Heracles is fulltime in dienst van zijn club. Hij verdient zijn brood met spelen. Dat wil ik ook.''

Zijn kracht? Een solide verdediging, gecombineerd met grote mentale veerkracht. En, een beetje Duits: veel potjes besliste hij pas in de slotfase. "Altijd blijven knokken, nooit opgeven.''



'Mensen verwachten dat ik ook win'

Wat bezielde Quinten van der Most toen hij Luis Suárez selecteerde? Een oud-Ajacied! Van der Most, een van de jongste spelers uit de e-divisie, kan wel lachen om de commotie die hij onbewust veroorzaakte. "Ik kan goed met kritiek omgaan, hoor. Dat moet je professioneel oppakken. Natuurlijk zie ik opmerkingen op Twitter en supportersfora, maar daar trek ik me niets van aan.''

De voormalig speler van vv Smitshoek voelt als afgevaardigde van de koploper wel sportieve druk. "Feyenoord staat bovenaan, daarom verwachten mensen ook van mij dat ik win.

Ik denk dat mijn collega van Roda JC het wat dat betreft iets makkelijker heeft.''

Aan ambitie geen gebrek. Van der Most, die jarenlang op 'vakkie PP' zat, wil wereldkampioen worden, punt uit. Als hij zijn stage heeft afgerond, wil de mbo-student havenlogistiek zich minstens een jaar richten op zijn gamecarrière. Het liefst zou hij er zijn werk

van maken.

Maar dat is niet voor iedereen weggelegd: "Als je wereldkampioen wordt, verdien je 200.000 euro. Als je er echt van wilt leven, moet je dus wel een paar keer wereldkampioen worden.''

'Ik geef hem gewoon een doodschop'

Het linkerrijtje. Voor minder doet Frank van der Slot het niet. Als de Vlaardinger aan het einde van de rit niet bij de beste negen ploegen van de e-divisie staat, is zijn seizoen mislukt. Hij traint minstens vijftien uur per week. ,,Ik doe mee aan de Weekend League, een online competitie met spelers uit de hele wereld. Dan speel ik zomaar 40 wedstrijden van 20 minuten. Laatst stond ik in de top-100 van de wereld.''