De messen zijn geslepen. De vredelievende katten houden zich inmiddels schuil in eigen tuin of huis. Maar er zijn er dus ook een stuk of vijf die bloed ruiken en graag provoceren. Gisteren stond er een grote, rooie voor mijn tuin. Dizzy sloop met dikke staart naar hem toe. De rooie maakte zich groot, op twee poten, borst vooruit. Als een kangaroo hing hij een minuut of wat in de lucht. Een paar tuinen verderop voltrok zich even later een gruwelijk gevecht.



Ik weet echt niet hoe dit verder moet. Kent iemand een geschikte vredesduif misschien? De hond van de achterburen, die gisteren opeens blaffend blijk gaf van zijn aanwezigheid, lijkt me daarvoor overigens ongeschikt.