Docent begint nieuwe actie voor studiereis naar Auschwitz

,,Jammer, maar helaas'', verzucht Blok. ,, Het ging in de eerste week ontzettend goed. Toen is het filmpje meer dan 40.000 keer bekeken. Maar daarna viel het al gauw stil. We hebben het dus niet gered.''



Blok had samen met zijn leerlingen het filmpje gemaakt voor een reclamecampagne van autofabrikant Opel. Als hij als eerste genoeg views had, kon hij een auto kopen om de studiereis naar Krakau en Auschwitz te verwezenlijken. Blok: ,,Toen het bleek dat we het niet gingen redden, heb ik zelf nog contact met Opel opgenomen of we niet wat konden regelen. Maar daar konden ze helaas niet aan beginnen.''



Al gauw kwam de leerkracht van VMBO-school De Palmentuin in Rotterdam-IJsselmonde op het idee om een nieuwe actie op touw te zetten. ,,Door het filmpje wilden veel mensen uit sympathie hulp bieden door geld te doneren. Daarom ben ik een nieuwe actie begonnen om geld in te zamelen. Dan kunnen we alsnog onze studiereis maken.''