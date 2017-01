Dochter van corruptie verdachte douanier bedelt om geld bij Radio 538

,,Ik sta er alleen voor en ik ben een arme student", zei de dochter dinsdagmorgen in de uitzending. Haar vader zit in voorlopige hechtenis, in afwachting van zijn berechting. Haar moeder, de vrouw van Gerrit G. is in september overleden. ,,De kosten voor de notaris moeten betaald worden", zei ze tegen Evers. ,,Het kost 800 euro en ik kan dat niet betalen."



Het uitbundige uitgavenpatroon van de voltallige familie G. kwam tijdens het proces uitgebreid aan de orde. Justitie schat dat G. tussen de 15 en 20 miljoen euro verdiend heeft met het doorlaten van containers vol cocaïne voor criminelen. De dochter, die zelf verdacht werd van witwassen van het drugsgeld, heeft inmiddels een schikking met justitie getroffen.



Dochter G. vermeldde live op de radio niet dat haar vader op het moment in de gevangenis zit en waarom. ,,Ik hoor het al", zei Evers. ,,Narigheid genoeg. Daar is deze actie voor bedoeld. We gaan je rekening betalen."