Dode en zieke dieren in Rotterdamse dierenzaak

Petitie om Bethelkerk in hartje Barendrecht te redden

14:35 Met behulp van een petitie probeert Vincent Lagerwaard de bedreigde Bethelkerk in hartje Barendrecht te redden. Het gebouw is te koop gezet en daar wil hij een stokje voor steken. ,,De Bethelkerk is gezichtsbepalend voor Barendrecht centrum. Wie zal dit gebouw niet missen als het met de grond is gelijk gemaakt!''