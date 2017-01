Dode en zwaargewonde bij ongeluk met goederenlift in Rotterdam

De personen zaten in de lift toen het ongeluk gebeurde. Het incident speelde zich af tussen de 17de en 18de - de bovenste - verdieping. De slachtoffers zaten enige tijd vast.



De lift is zwaar beschadigd. Hulpdiensten hebben alles op alles gezet om de slachtoffers te bevrijden, maar het was lastig om bij hen te komen. Na enige tijd, lukte dat alsnog. De zwaargewonde is in levensbedreigende toestand met spoed naar het Erasmus MC overgebracht.



Het Liftinstituut in Amsterdam, een officieel keurder van liften, is gevraagd om een onderzoek te doen naar de oorzaak van het ongeluk. De lift bevindt zich aan de achterzijde van het gebouw, waarin meerdere bedrijven zijn gevestigd. Het fatale incident is voor veel werknemers in het gebouw volstrekt onopgemerkt gebleven. De entree naar het souterrain is in verband met het onderzoek door de politie afgezet.