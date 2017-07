Dode hond gevonden in park IJsselmonde

De Rotterdamse politie heeft vanmiddag een dode hond gevonden in IJsselmonde. Agenten tasten in het duister over waar het jonge beest vandaan komt.

De ongecastreerde reu, vermoedelijk een Engelse stafford, is gevonden in het water bij stadspark De Twee Heuvels. De hond heeft geen opvallende verwondingen, maar wel bloed op de kop. Het is vooralsnog onduidelijk hoe het dier is overleden.

De hond is niet voorzien van een chip. De politie is op zoek naar tips over de eigenaar en vraagt getuigen om zich te melden.

Eerder werd de eigenares van een in juni achtergelaten dode hond opgespoord met tips van Rotterdammers. De vrouw was zich van geen kwaad bewust en liet weten de hond, die eerder aan een natuurlijke dood was gestorven, achter te hebben gelaten op haar favoriete uitlaatplek.