Dode man aangetroffen op Zoutmanstraat in Rotterdam

Of de man overleden is door natuurlijke omstandigheden of door andere oorzaken is nog niet duidelijk, meldt een woordvoerder van de politie. Het stoffelijke overschot vertoont geen uiterlijke verwondingen.



Agenten werden vanochtend gealarmeerd door een passant die naar zijn werk ging. Die belde om te melden dat er een overleden persoon in de straat lag. ,,We zijn die kant op gegaan en hij bleek inderdaad overleden te zijn. We konden niets meer voor hem doen'', aldus de woordvoerder. ,,Hij lag er als het ware vredig bij. Er lijkt dan ook geen sprake van een misdrijf.’’