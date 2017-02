Dode man aangetroffen op Zoutmanstraat

Oud-bur­ge­mees­ter Bert Blase van Vlaardingen naar Heerhugowaard

8 februari Bert Blase (57) die begin januari afscheid nam van Vlaardingen waar hij sinds 2014 waarnemend burgemeester was, wordt waarnemend burgemeester van de gemeente Heerhugowaard in Noord-Holland. Blase treedt per 20 februari in functie.