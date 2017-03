Dode slang aangetroffen op straat in Rotterdam

Video Vloggers breken in bij de Kuip om 'verlies PSV te wreken'

4 maart Het zit vlogger Milan blijkbaar nogal diep, de winst van Feyenoord op PSV in de Kuip van vorig week zondag. Om zijn club te 'wreken' brak de jonge vlogger in bij de Kuip. Hij was die nacht niet de enige inbreker, ook een andere Youtuber gehuld in nota bene een Ajax-shirt drong het Rotterdamse stadion binnen. Feyenoord laat weten na het weekend aangifte te gaan doen.