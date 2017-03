Domme druiloor

Mijn goede vriend durfde natuurlijk niet tegen zijn vriendin te vertellen dat hij vreemd was gegaan. En de smoes van de wc-bril werkt ook al jaren niet meer, niet bij intelligente dames. Dus hij besloot het anders aan te pakken. Hij bood helemaal vanuit zichzelf aan dat hij de eerste vijf dagen voor de warme maaltijden zou zorgen. En toen gooide hij in de keuken de medicijnen door het eten van zijn vriendin zodat zij geheel ongemerkt van haar soa zou genezen. Slim? Ja. Maar werkte het ook? Nee. Want de vriendin bleek hartstikke allergisch te zijn voor die antibiotica. Ze zwol op als de hulk. Ze werd nog net niet groen, maar dat was dan ook het enige. Geheel ongemerkt bleef het dus niet. Zeker niet toen de huisarts haar uitlegde hoe de vork in de steel zat en het piemeltje van haar vriendje in een vreemd kutje had gezeten. Ze heeft hem met een schop onder zijn kont het huis uitgeflikkerd.

Datzelfde heeft Adriaan Visser nu over zich heen gehaald. Met Waterfront. Eerst was hij alleen de wethouder onder wiens bestuurlijke verantwoordelijkheid 9 miljoen over de balk was gegooid. Toen slachtofferde hij zijn beste en volkomen onschuldige top­ambtenaar. Daarna startte hij een onderzoek dat vier keer zo duur werd als van tevoren was afgesproken. En uit dat onderzoek bleek dat de gemeente de nieuwe huurders van Waterfront niet gescreend had.



En dat bleek meteen alweer niet waar te zijn. Want de nieuwe huurders van Waterfront waren wel gescreend en hartstikke afgekeurd. Toch had de toenmalige topambtenaar daar schijt aan gehad en het pand aan hen verhuurd. En wie was die toenmalige topambtenaar? Ja tuurlijk! Adriaantje Visser zelf.



Ach gossie toch, domme druil-oor die je er bent. Ik kan maar één ding zeggen: ga maar vast gebukt staan. Die schop onder je kont komt eraan.