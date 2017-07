Domper voor reizigers: nog meer vertraging voor Hoekse Lijn

Rijks­wa­ter­staat: Honderdste storing Botlekbrug nog ver weg

15:11 Hoewel de Botlekbrug al 92 storingen had, is de honderdste nog ver weg. Dat zegt technisch manager Rijk Noordzij van Rijkswaterstaat. Volgens hem leren de techneuten en monteurs de brug over de Oude Maas steeds beter kennen. ,,In het begin ging er veel mis, maar nu krijgen we ‘m onder de knie.’’